В среду, 18 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Диагностика и доступ к лечению людей с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ)", организованная Академией семейной медицины в Украине. Участники: профессор кафедры семейной медицины Запорожского государственного медицинского университета, семейная врач, член правления ОО "Академия семейной медицины Украины" Ирина Волошина; врач-пульмонолог, эксперт по вопросам пульмонологии Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Татьяна Барановская; врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана ГУК; семейный врач Самборской центральной районной больницы Ольга Рысей-Драль; врач-пульмонолог Виктория Ялтонская; главный специалист по вопросам медицины благотворительного фонда "Каритас Мариуполь" Сергей Дорошенко; директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко; и.о. генерального директора Директората медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Украины Евгения Идоятова (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 220 8185, anishkur@be-it.com.ua (финансовый директор компании "Бі-Іт Хелс" Алина Нишкур).