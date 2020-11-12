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11:08 12.11.2020

Настроения избирателей Днепра перед вторым туром выборов мэра

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В четверг, 12 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Настоящие настроения днепрян и электоральные перспективы местных выборов". Участники: директор Центра общественного развития "Интер-акция" Юрий Лагутов; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков; руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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