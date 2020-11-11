Конституционное представление о не легитимности указов президента о назначении членов НКРЭКУ

В среду, 11 ноября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу конституционного представления в КСУ 50 народных депутатов о несоответствии Конституции ряда указов президента и законов Украины, определяющих функционирование НКРЭКУ. Участники: народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина"), народный депутат Людмила Буймистр (фракция "Слуга Народа"), народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина") (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.