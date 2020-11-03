Во вторник, 3 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Полесский заповедник находится под угрозой уничтожения" о том, что Министерство охраны окружающей среды Украины и Государственная служба геологии и недр Украины согласовали документы, которые позволяют добывать бериллий на территории Полесского заповедника. Участники: директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко; юрист ЭкоПраво-Киев Галина Левина; координатор проектов, Украинское общество охраны птиц Ольга Яремченко (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация: (067) 715-27-90, kekz-office@ukr.net (Владимир Борейко).