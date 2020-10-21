Контрабанда сигарет в Украине растет несколько лет подряд и наносит экономике большой ущерб. Как государство и бизнес решают эту проблему

В среду, 21 октября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Контрабанда сигарет в Украине растет несколько лет подряд и наносит экономике большой ущерб. Как государство и бизнес решают эту проблему". Участники: генеральный директор JTI Україна Пол Холловей, и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов с 10 до 18 в будние дни по телефону (066) 785-50-16 до 11:00 20 октября.