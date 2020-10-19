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13:30 19.10.2020

Электоральные предпочтения избирателей Ивано-Франковска и области

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В понедельник, 19 октября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция директора Украинского института изучения общественного мнения Александра Бухалова на тему "Электоральные предпочтения избирателей Ивано-Франковска и области" по результатам проведенного опроса в период с 10 октября по 17 октября 2020 года, было опрошено 2000 человек (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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