В четверг, 8 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Банки играют против украинского бизнеса?", в ходе которой предприниматель Дмитрий Никифоров обратится к руководству Национального банка с инициативой повлиять на один из коммерческих банков, который пытается незаконно влиять на деятельность украинского производителя. Участник - собственник группы компаний по добыче и производству локальных вод Voda Ua, "Карпатська Джерельна Високогірна", "Горянка" Дмитрий Никифоров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.