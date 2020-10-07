В среду, 7 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Телетрейд": что ждет экономику Украины в случае второй волны коронавируса?". Участники: аналитик международной финансовой компании "Телетрейд" Сергей Родлер, финансово-экономический аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль, аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополниительная информация по тел. (093) 656-15-25, info@teletrade.com.ua (пресс-секретарь компании "Телетрейд" в Украине Дарья Рулевская).