В среду, 7 октября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Настоящие настроения днепрян и электоральные перспективы местных выборов". Участники: директор Центра общественного развития "Интер-акция" Юрий Лагутов; руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков; руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев; политический эксперт, член аналитического центра "ИНПОЛИТ" Денис Гороховский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.