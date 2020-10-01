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11:00 01.10.2020

На сколько вырастут поступления от налогов на табак в следующем году?

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В четверг, 1 октября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "На сколько вырастут поступления от налогов на табак в следующем году?". Участники: исполнительный директор ОО "Жизнь" Лилия Олефир; исследователь Киевской школы экономики Павел Яворский; врач-нейрохирург Антон Шкиряк; ожидается участие представителя Всемирного банка (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Предварительная аккредитация журналистов обязательна по электронной почте dmytro.p@center-life.org Дополнительная информация по тел. (063) 344-12-69.

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