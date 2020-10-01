В четверг, 1 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как, уничтожив коррупционные схемы на государственных аграрных предприятиях, уменьшить дефицит госбюджета. Пример одного предприятия Черниговской области". Участники: народный депутат Украины 9 созыва от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Павел Халимон; директор Государственного предприятия "Опытное хозяйство" "Ивковцы" Мироновского института пшеницы им. В.М. Ремесла Национальной Академии аграрных наук Украины " Олег Пищенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.