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14:30 24.09.2020

Самоуправление медицинских профессий от Верховной Рады: освобождение от рабства или порабощения?

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В четверг, 24 сентября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Самоуправление медицинских профессий от Верховной Рады: освобождение от рабства или порабощения?". Участники: профессор, президент Ассоциации стоматологов Украины Ирина Мазур; профессор, президент Украинской ассоциации семейной медицины Лариса Матюха; профессор, президент Ассоциации гинекологов-эндокринологов Украины Татьяна Татарчук; президент Всеукраинского врачебного общества Олег Мусий; президент Национальной врачебной Рады Украины Константин Надутый (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 443-14-34.

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