Видео

11:00 22.09.2020

Избирательный штаб и день выборов - презентация автоматизированной системы быстрого подсчёта голосов и управления штабом

1 мин читать

Во вторник, 22 сентября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Избирательный штаб и день выборов - презентация автоматизированной системы быстрого подсчёта голосов и управления штабом". Участники: председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine (более 17 лет на рынке, 90 членов организации) Олег Соболев; глава Наблюдательного совета Совета глав государственных администраций Украины Дмитрий Письмак; заместитель директора по маркетингу IJI IT GROUP Алексей Ронис (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/cWrkc2FFXxM. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

Об издании коллективной монографии ведущих ученых Украины "Право в политической жизни Украины"

Основные обстоятельства текущего политического сезона в Украине

Зеленая энергетика Украины под угрозой. Кто хочет отменить зеленые тарифы в Конституционном суде?

Кандидат в мэры Киева должен иметь четкую концепцию действий

Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020

Брифинг адвокатов Петра Порошенко

Местные выборы 2020: ключевые риски и вызовы

Угрозы национальной безопасности Украины

Ответ на обвинение в информационном терроризме, предъявленное компанией "Телетрейд" обманутым клиентам и рекламной компании "Амиллидиус"

Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, внешнее влияние

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА