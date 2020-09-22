Во вторник, 22 сентября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Избирательный штаб и день выборов - презентация автоматизированной системы быстрого подсчёта голосов и управления штабом". Участники: председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine (более 17 лет на рынке, 90 членов организации) Олег Соболев; глава Наблюдательного совета Совета глав государственных администраций Украины Дмитрий Письмак; заместитель директора по маркетингу IJI IT GROUP Алексей Ронис (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/cWrkc2FFXxM. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.