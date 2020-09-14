В понедельник, 14 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция заместителя директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антона Грушецкого на тему "Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020" по результатам репрезентативного исследования общественного мнения, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.