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10:30 14.09.2020

Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020

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В понедельник, 14 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция заместителя директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антона Грушецкого на тему "Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020" по результатам репрезентативного исследования общественного мнения, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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