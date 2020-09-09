В среду, 9 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Дело "харьковских робингудов": награждение активистов и планы защиты". Участники: председатель Народной наградной миссии, председатель Международного фонда национально-патриотического объединения "Рыцарь доброй воли" Павел Циганюк; заслуженный юрист Украины, экс-судья Конституционного Суда Украины Виктор Шишкин; юрист, участник боевых действий. Виктор Шендибило; экс-командир полка АЗОВ Максим Жорин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 723-59-26.