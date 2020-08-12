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10:30 12.08.2020

Электоральные настроения жителей юго-востока Украины

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В среду, 12 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация социологического исследования на тему "Электоральные настроения жителей юго-востока Украины" по результатам опроса, проведенного Центром общественного развития "Интер-акция" с 7 по 9 августа 2020 года в Днепре, Одессе и Харькове. Участники: директор Центра общественного развития "Интер-акция" Юрий Лагутов; кандидат политических наук Алексей Якубин; политический эксперт, член аналитического центра "ИНПОЛИТ" Денис Гороховский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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