В среду, 12 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация социологического исследования на тему "Электоральные настроения жителей юго-востока Украины" по результатам опроса, проведенного Центром общественного развития "Интер-акция" с 7 по 9 августа 2020 года в Днепре, Одессе и Харькове. Участники: директор Центра общественного развития "Интер-акция" Юрий Лагутов; кандидат политических наук Алексей Якубин; политический эксперт, член аналитического центра "ИНПОЛИТ" Денис Гороховский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.