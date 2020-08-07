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08:18 07.08.2020

Ракета-носитель SpaceX стартовала на орбиту с новой партией из 57 интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель SpaceX стартовала на орбиту с новой партией из 57 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса LC-39A на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 1:12 по времени Восточного побережья США (в 8:12 по Киеву).

Помимо спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в 634 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Запуск стал десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #старт #спутники #spacex
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