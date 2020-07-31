В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Как минимум два человека погибли в аварии на железной дороге в Португалии, почти 40 получили травмы, передает в пятницу телерадиокомпания RTP.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r — SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 31, 2020

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем, осуществлявшим техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.

По данным RTP, семь человек получили тяжелые травмы, еще у 30 человек травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.