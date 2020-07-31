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20:19 31.07.2020

В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

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В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Как минимум два человека погибли в аварии на железной дороге в Португалии, почти 40 получили травмы, передает в пятницу телерадиокомпания RTP.

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем, осуществлявшим техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.

По данным RTP, семь человек получили тяжелые травмы, еще у 30 человек травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

Теги: #жд #жертвы #авария #португалия
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