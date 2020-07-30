В четверг, 30 июля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция участников "Инициативы 16 июля" по теме: "Суверенитет и десуверенизация в современном мире". Участники: историк и политолог, директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко; украинский юрист, приглашенный исследователь в Центре конституционной демократии Индианского университета, Геннадий Друзенко; философ, руководитель Стратегической группы "София" Андрей Ермолаев; аналитик по экономическим вопросам Егор Киян; украинский дипломат, старший советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук; Чрезвычайный и Полномочный посол, член Группы мудрецов ОБСЕ Александр Чалый (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Партнер проекта – информационное агентство "Интерфакс-Украина".