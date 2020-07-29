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11:30 29.07.2020

Коррупция в высшем руководстве НЭК "Укрэнерго", конкурс на руководителя НЭК "Укрэнерго" является незаконным

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В среду, 29 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Коррупция в высшем руководстве НЭК "Укрэнерго", конкурс на руководителя НЭК "Укрэнерго" является незаконным" с участием народного депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Льва Пидлисецкого (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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