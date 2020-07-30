В четверг, 30 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Запрет пророссийских партий в Украине стал на шаг ближе: презентация документа". Участники: командир полка "Азов" (2016-2017 гг.), руководитель штаба партии "Национальный корпус" Максим Жорин; правозащитница ОО "Платформа общественных инициатив" Ольга Касьян; председатель ОО "Ветеранское Братство" Дмитрий Шатровский; представитель ВОО "Сокол" Руслан Андрийко; представитель Движения ветеранов Украины Антон Колумбет; председатель Общественного совета при Министерстве юстиции Украины Василий Гончарук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (073) 043-99-72 (Зоя).