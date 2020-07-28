Во вторник, 28 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "На пути в будущее без гепатита", посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Участники: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко; и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин; президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк; пациентка с гепатитом С с почечной недостаточностью Оксана Нагорничевская (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.