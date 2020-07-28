Во вторник, 28 июля, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные настроения жителей юго-востока Украины. Тенденции местных выборов". Участники: руководитель Социологического центра им. М.Драгоманова Сергей Штепа; кандидат политических наук Алексей Якубин; руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.