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07:49 27.07.2020

Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто

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Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто

Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник.

"По требованию китайской стороны, 27 июля 2020 года в 10:00 (5:00 по Киеву) генеральное консульство США в Чэнду закрыто", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что китайские власти вошли в здание диппредставительства.

Китайские СМИ и соцсети широко публикуют видеоролики о спуске американского флага перед зданием генконсульства.

МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду в минувшую пятницу.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорилось в сообщении МИД.

В нем отмечалось, что 21 июля американская сторона в одностороннем порядке внезапно потребовала, чтобы китайская сторона закрыла генеральное консульство в Хьюстоне, "грубо нарушив основные нормы международного права и международных отношений и соответствующие положения консульского договора между США и Китаем".

"Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия Соединенных Штатов в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой", - подчеркнул МИД Китая.

При этом было отмечено, что ответственность за сложившуюся ситуацию в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне.

Теги: #сша #китай #закрытие #консульство
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