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15:30 20.07.2020

Рейдерский захват ГП "Коневодство Украины": кто, как, когда?

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В понедельник, 20 июля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рейдерский захват ГП "Коневодство Украины": кто, как, когда?". Участник: заместитель председателя общественного союза "Украинская гильдия активистов" Александр Шатний; заместитель председателя общественного союза "Украинская гильдия активистов" Максим Ткачик; адвокаты Валентина Литвин и Дарья Залозная; руководитель филиала "Стрелецкий конный завод №60" ГП "Коневодство Украины" Ярослав Мартынюк; директор ООО "Дубрава" Хабиб Батырсултанов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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