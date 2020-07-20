В понедельник, 20 июля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рейдерский захват ГП "Коневодство Украины": кто, как, когда?". Участник: заместитель председателя общественного союза "Украинская гильдия активистов" Александр Шатний; заместитель председателя общественного союза "Украинская гильдия активистов" Максим Ткачик; адвокаты Валентина Литвин и Дарья Залозная; руководитель филиала "Стрелецкий конный завод №60" ГП "Коневодство Украины" Ярослав Мартынюк; директор ООО "Дубрава" Хабиб Батырсултанов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.