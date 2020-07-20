В понедельник, 20 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Правда о виновных в сдаче Крыма", на которой будут озвучены факты, свидетельствующие о готовности ВСУ к отражению внешней агрессии в Крыму 2014, роли действующего тогда руководства в этих событиях. Участники: экс-начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана и адвокат, заслуженный юрист Украины Олег Животов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.