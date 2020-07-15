В среду, 15 июля, в 09.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Возобновляемая энергетика - будет свет в конце тоннеля?". Участники: народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), заместитель председателя комитета ВРУ по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк; директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк; глава правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха; сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич; модератор - руководитель проекта "Создание пособия по энергоэффективности и возобновляемой энергетике" Александр Голиздра (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.