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10:30 08.07.2020

Новое постановление Кабинета министров Украины: как государство создает гражданам Украины новые препятствия покупать автомобили

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В среду, 8 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новое постановление Кабинета министров Украины: как государство создает новые препятствия гражданам Украины покупать автомобили". Участники: соучредитель компании "Колумб Трейд" Владимир Ковель, соучредитель компании "Колумб Трейд" Павел Казарьян, адвокат Роман Волошин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция брифинга будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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