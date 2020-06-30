В Японии создали позитивную социальную сеть Under World

В Японии создали социальную сеть Under World, которая отличается тем, что ее пользователи могут получать исключительно положительную реакцию на свои посты, сообщается в презентации нового сервиса.

"Все комментарии здесь положительные! Это платформа, созданная эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", - отметили в Under World.

По словам разработчиков, комментарии будут подбираться по алгоритму соцсети. Однако они, несмотря на общий позитивный тон, будут достаточно разнообразными, чтобы сохранялось впечатление, что на пост отреагировало большое количество реальных добрых людей.

Отмечается, что новый сервис запущен как экспериментальный. Предварительный период работы - три недели. Аккаунт новой социальной сети Under World необходимо привязать к странице в Twitter.