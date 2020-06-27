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18:32 27.06.2020

Кличко официально обратился к правоохранителям с требованием расследовать деятельность строительной мафии

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Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов. Об этом мэр Киева заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук.

Он написал, что вчера журналисты вышли с расследованием о строительной мафии.

«Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону», – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.

«Моя позиция в этом четкая – нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны», – резюмировал Кличко.

Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.

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