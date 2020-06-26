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10:30 26.06.2020

Презентация результатов двух июньских социологических исследований (рейтинги политических партий, Минские соглашения, COVID19)

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В пятницу, 26 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина", начнется пресс-конференция на тему "Презентация результатов двух июньских социологических исследований (рейтинги политических партий, Минские соглашения, COVID19)". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, менеджеры Сall-центра Елена Волошко и Дмитрий Коморный (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.

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