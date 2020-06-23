Во вторник, 23 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса". Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.