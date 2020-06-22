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13:00 22.06.2020

Онлайн-конференция на тему "Новые записи разговоров, свидетельствующих о международной коррупции и внешнем управлении Украиной"

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В понедельник, 22 июня, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» начнется онлайн-конференция на тему "Новые записи разговоров, свидетельствующих о международной коррупции и внешнем управлении Украиной".  Участники: Андрей Деркач, народный депутат Украины, Константин Кулик, старший группы прокуроров ГПУ по расследованиям экономических преступлений режима Януковича 2016–2019 гг. (ул. Рейтарская, 8/5-А).  Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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