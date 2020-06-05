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11:00 05.06.2020

Государственное рейдерство или новая инвестиционная политика для зеленой энергетики?

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В пятницу, 5 июня, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Государственное рейдерство или новая инвестиционная политика для зеленой энергетики?". Участники: глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Украины, Игорь Тынный; основатель и собственник компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция брифинга будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (066) 621-56-88 (Инна Павлюк).

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