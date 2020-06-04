В четверг, 4 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения". Участники: директор по маркетингу ООО "Украинско-британское совместное предприятие Азмол-Бритиш Петрокемикалс" Максим Токин, директор по маркетингу СП "Юкоил" Андрей Гущин, директор ООО "НВП Агринол" Вячеслав Полищук, главный бухгалтер ООО "Кволити Индастриал Лубрикантс" Наталья Василенко, директор "КСМ Лубрикантс" Вячеслав Старостин, аналитик ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/-MUwFXs44s8 (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (50) 257-90-40 (Марина Прохорова).