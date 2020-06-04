Видео

09:00 04.06.2020

Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения

1 мин читать

В четверг, 4 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения". Участники: директор по маркетингу ООО "Украинско-британское совместное предприятие Азмол-Бритиш Петрокемикалс" Максим Токин, директор по маркетингу СП "Юкоил" Андрей Гущин, директор ООО "НВП Агринол" Вячеслав Полищук, главный бухгалтер ООО "Кволити Индастриал Лубрикантс" Наталья Василенко, директор "КСМ Лубрикантс" Вячеслав Старостин, аналитик ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/-MUwFXs44s8 (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (50) 257-90-40 (Марина Прохорова).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения

Как фабрикуют дела против оппозиции

Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева: видео

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

Незаконные решения ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка

Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках

Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА