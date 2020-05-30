Видео

03:50 30.05.2020

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

1 мин читать
Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компании SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика в штате Техас, сообщил сайт Spaceflight Now.

"Прототип Starship взорвался на Юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor", - говорится в сообщении. Испытание проводилось в пятницу вечером.

По имеющимся данным, взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он намного больше по массе и размеру, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, за которым в 2024 году должен последовать пилотируемый полёт.

Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.

Теги: #ракета #сша #взрыв #испытание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:31 30.05.2020
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

00:40 30.05.2020
В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

В США предпримут вторую попытку запуска нового пилотируемого корабля Crew Dragon

23:52 29.05.2020
Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

Арестован полицейский, причастный к гибели афроамериканца в Миннеаполисе

22:48 29.05.2020
Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

22:28 29.05.2020
Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

22:21 29.05.2020
Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

20:33 29.05.2020
Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

19:06 29.05.2020
Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

17:47 29.05.2020
Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

14:14 29.05.2020
Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

ПОСЛЕДНЕЕ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

Незаконные решения ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка

Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках

Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева

Внепарламентские партии и общественность выступают с требованием к президенту создать условия для политических объединений

Социологическое исследование об электоральных предпочтениях населения в г. Киеве

ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

Билецкий обратился к Баканову и Малюське с требованием расследовать деятельность ОПЗЖ

Брифинг адвокатов Петра Порошенко касательно заявлений президента Украины В.Зеленского

"Укравтодор" проверит работу AzVirt на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА