В четверг, 28 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках. Почему глава Укравтодора должен быть уволен?" с участием президента Всеукраинской дорожной ассоциации Артема Гриненко (ул.Рейтарская, 8/5-А). Вопросы можно задать по электронной почте pr.roadassociation@gmail.com, тел.: (073) 318-98-76, а также во время трансляции, которая будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина".