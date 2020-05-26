Социологическое исследование об электоральных предпочтениях населения в г. Киеве

Во вторник, 26 мая, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция https://youtu.be/nmYwHtFE1UA по результатам социологического исследования, проведенного в г.Киев Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", где будут представлены результаты исследования об электоральных предпочтениях населения жителей столицы Украины и других социально значимых вопросах. Участники: председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, исполнительный директор Центра "Социс" Александр Чашковский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/nmYwHtFE1UA.