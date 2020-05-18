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15:26 18.05.2020

Онлайн-конференция  Украинской ассоциации репродуктивной медицины на тему "Последние события в репродуктивной медицине Украины - что происходит

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Во вторник, 19 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция  Украинской ассоциации репродуктивной медицины на тему "Последние события в репродуктивной медицине Украины - что происходит?". В период карантина в связи с ограничениями въезда иностранцев в Украину и прекращением воздушного сообщения многие генетические родители не смогут вовремя встретиться со своими детьми, рожденными во время карантина в Украине. Участники: президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины, лауреат Государственной премии Украины, профессор Александр Юзько; вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины, лауреат Государственной премии Украины Валерий Зукин; гинеколог-репродуктолог высшей категории, главный врач медицинского центра "Родинне джерело IVMed" (Киев) Галина Стрелко; адвокат, специалист в области репродуктивного права Елена Бабич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/7KDlseRclRc.

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