О преступной бездеятельности служебных лиц правоохранительных органов по делу В.Шокина и неисполнении решений судов

Во вторник, 12 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "О преступной бездеятельности служебных лиц правоохранительных органов по делу Виктора Шокина и неисполнении решений судов" с участием адвоката В.Шокина Александра Телешецкого. Трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/dNU124TNclY (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы спикеру можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/dNU124TNclYhttps://youtu.be/dNU124TNclY.