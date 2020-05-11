Видео

11:18 11.05.2020

О преступной бездеятельности служебных лиц правоохранительных органов по делу В.Шокина и неисполнении решений судов

1 мин читать

Во вторник, 12 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "О преступной бездеятельности служебных лиц правоохранительных органов по делу Виктора Шокина и неисполнении решений судов" с участием адвоката В.Шокина Александра Телешецкого. Трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/dNU124TNclY (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы спикеру можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/dNU124TNclYhttps://youtu.be/dNU124TNclY.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАМП РАЗГОВОР

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ЛУНА КОСМОС ИНДИЯ

Индия запустила ракету с луноходом

СИТУАЦИОННАЯ КОМНАТА ДАНИЛЮК СЕРВЕРЫ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

ЛЯШКО ГРОЙСМАН КАБМИН

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Военное судно Ирана потопило свой корабль, 40 погибших

Полгода до местных выборов: карантин, центральная власть и местные элит

Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

ФГИ незаконно меняет руководство ПАО "Хмельницкоблэнерго" - позиция менеджмента предприятия

Очевидцы разместили видео пылевой бури на Житомирской трассе

ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Программа по фармацевтической безопасности страны, сформированная при участии президента Украины, спасёт от дефицита лекарственных средств, вызванного пандемией

Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры

Онлайн-брифинг по лабораторной диагностике COVID-19 в Украине об обеспечении соответствующим оборудованием украинской лаборатории и о методах диагностирования

Украинские туристы в Индонезии просят помощи у украинских властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА