Видео

16:21 04.05.2020

Полгода до местных выборов: карантин, центральная власть и местные элит

1 мин читать

Во вторник, 5 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Полгода до местных выборов: карантин, центральная власть и местные элиты" о влиянии COVID-19 на ход избирательной кампании, рисках изменений в избирательное законодательство, перспективах партии власти и трендах предстоящей избирательной кампании. Трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/Cgb2HBLqXto. Участники – члены неформального объединения экспертной инициативы "25 октября": политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий; политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк; политический эксперт Центра "Эйдос" Виктор Таран; политконсультант, директор Института профсоюзного движения Михаил Чаплыга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы спикерам можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/Cgb2HBLqXto.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАМП РАЗГОВОР

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ЛУНА КОСМОС ИНДИЯ

Индия запустила ракету с луноходом

СИТУАЦИОННАЯ КОМНАТА ДАНИЛЮК СЕРВЕРЫ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

ЛЯШКО ГРОЙСМАН КАБМИН

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

ФГИ незаконно меняет руководство ПАО "Хмельницкоблэнерго" - позиция менеджмента предприятия

Очевидцы разместили видео пылевой бури на Житомирской трассе

ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Программа по фармацевтической безопасности страны, сформированная при участии президента Украины, спасёт от дефицита лекарственных средств, вызванного пандемией

Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры

Онлайн-брифинг по лабораторной диагностике COVID-19 в Украине об обеспечении соответствующим оборудованием украинской лаборатории и о методах диагностирования

Украинские туристы в Индонезии просят помощи у украинских властей

Онлайн-конференция на тему "GFK: Результаты экспертной оценки доли серого импорта электроники - 2019"

Презентация образовательной программы с целью изменить взгляд на Чернобыльскую зону и события 1986 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА