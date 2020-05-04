Полгода до местных выборов: карантин, центральная власть и местные элит

Во вторник, 5 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Полгода до местных выборов: карантин, центральная власть и местные элиты" о влиянии COVID-19 на ход избирательной кампании, рисках изменений в избирательное законодательство, перспективах партии власти и трендах предстоящей избирательной кампании. Трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/Cgb2HBLqXto. Участники – члены неформального объединения экспертной инициативы "25 октября": политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий; политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк; политический эксперт Центра "Эйдос" Виктор Таран; политконсультант, директор Института профсоюзного движения Михаил Чаплыга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы спикерам можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/Cgb2HBLqXto.