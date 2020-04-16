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18:06 16.04.2020

Очевидцы разместили видео пылевой бури на Житомирской трассе

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Источник: Facebook-канал пользователя Алена Лысенко

Теги: #погода #пыль
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