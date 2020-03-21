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15:30 21.03.2020

Украинские туристы в Индонезии просят помощи у украинских властей

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Теги: #коронавирус #индонезия
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