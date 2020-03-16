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09:00 16.03.2020

Онлайн-конференция на тему "GFK: Результаты экспертной оценки доли серого импорта электроники - 2019"

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В понедельник, 16 марта, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "GFK: Результаты экспертной оценки доли серого импорта электроники -2019": исследовательская компания GFK при поддержке Европейской Бизнес Ассоциации презентует результаты экспертного опроса по оценке доли серого импорта бытовой техники и электроники. Доступна трансляция по ссылке https://youtu.be/pp4PFuGaDj4. Участники: руководитель департамента B2B и стратегических исследований GFK Татьяна Сытник, менеджер Комитета бытовой электроники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова, генеральный директор Ассоциации Украинские импортеры бытовой электроники София Арасланова, директор юридического департамента компании Samsung Евгений Школа (ул. Рейтарская, 8/5а). Вопросы спикерам можно задать по электронной почте oksana.myronko@eba.com.ua, во время трансляции онлайн-конференции https://youtu.be/pp4PFuGaDj4 или по viber (063) 700-65-72.

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