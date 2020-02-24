В понедельник, 24 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украина накануне медового сезона: тренды и прогнозы" об итогах медового сезона 2019 в Украине и прогнозах на 2020 год, а также о потреблении меда и продуктов пчеловодства в период простудных заболеваний и весеннего авитаминоза. Участники: представитель ТМ "Знатний мед", пчеловод с 30-летним опытом, эксперт медового рынка Валерий Курейко; консультант интернет-магазина "Знатний мед", медовый сомелье, эксперт Руслана Плис (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел (066) 201-49-48, casarces@ukr.net.