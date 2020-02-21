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10:00 21.02.2020

Мэрия города Днепр и мэр Днепра Б.Филатов подают иск на пресс-службу СБУ по защите деловой репутации за системное распространение ложной информации

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В пятницу, 21 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мэрия города Днепр и мэр Днепра Б.Филатов подают иск на пресс-службу СБУ по защите деловой репутации за системное распространение ложной информации". Участники: адвокаты юридической компании "Барристерс" Алексей Шевчук, Константин Глоба, Андрей Левковец, Инна Тецька, Юлия Белова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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