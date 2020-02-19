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11:00 19.02.2020

Презентации научно-практического пособия для криминологов, философов, социологов, представителей правоохранительных органов на тему "Философия юга Италии" о криминальной преступности

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В среду, 19 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция, посвященная презентации научно-практического пособия для криминологов, философов, социологов, представителей правоохранительных органов на тему "Философия юга Италии" о криминальной преступности - сицилийской мафии, калабрийской ндрангеты и неаполитанской каморры. Участники: академик, кандидат психологических наук, руководитель Одесского регионального отделения "Украинская академия наук" Олег Мальцев; кандидат психологических наук, ассоциированный профессор, академик Украинской академии наук Виталий Лунев. Модератор - заслуженный журналист Украины Ким Каневский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 624-91-03 (Каныкей).

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