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08:35 09.02.2020

Шведский легкоатлет установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

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Шведский легкоатлет установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в польском городе Торунь. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IААФ).

Спортсмен преодолел планку на высоте 6 м 17 см. Таким образом, 20-летний швед побил рекорд, установленный в 2014 году в Донецке французом Рено Лавиллени.

Дюплантис с первой попытки преодолел высоту 5,72 м, 5,92 м и 06,01 м. Однако мировой рекорд у него получилось побить только со второй попытки. В первый раз он задел планку бедром, в результате чего она упала. Во время второй попытки он слегка задел ее во время прыжка, но она устояла.

IААФ отмечает, что шведский легкоатлет начал устанавливать рекорды возрастной группы с семи лет.

"С тех пор как я начал прыгать на заднем дворе, когда я был еще в подгузниках, я хотел быть лучшим среди тех, кто когда-либо жил, — побить мировой рекорд. Я не знаю, как объяснить это чувство, это то, к чему я стремился с трех лет", — сказал спортсмен.

Президент Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент ИААФ Сергей Бубка поздравил Дюплантиса с достижением.

Теги: #прыжки_с_шестом #рекорд
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