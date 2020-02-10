В понедельник, 10 февраля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Будет ли картофель в сезоне-2020 по 25 гривень?" Сокращение Украиной площадей под промышленным картофелеводством привело к повышению цен на социальный продукт до рекордных отметок: чей картофель будет кушать страна? Участники: президент Украинской ассоциации производителей картофеля Николай Пономаренко, владелец ФГ "Аделаида" Сергей Рыбалко, директор ООО "Агрико Украина" Николай Гордийчук, руководитель картофельного бизнеса BestPotato Константин Сарнацкий, директор ООО "Толсма Техник" Олесь Капитанчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 621-78-97 (Оксана Руженкова).