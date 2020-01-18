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08:33 18.01.2020

НАСА попробует создать среду обитания для людей за пределами Земли из грибов

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НАСА попробует создать среду обитания для людей за пределами Земли из грибов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект использования грибов, чтобы создать среду обитания для людей за пределами Земли.

Исследование под началом Линн Ротшильд, предлагает задействовать грибные организмы в экспедициях на Луну и Марс, чтобы построить базы, где люди могли бы долгое время работать в комфортных условиях.

Основным строительным материалом должен стать мицелий, грибница, которая будет крепиться к жесткому каркасу из синтетических материалов. Стены убежища состоят из трех слоев. Внешний слой – это лед. Его можно построить из запасов воды, которые есть на Луне и Марсе. Он служит защитой от солнечной радиации и переходит во второй слой – цианобактерии. Эти организмы забирают воду из ледяной корки и производят кислород для космонавтов и питательные вещества для следующего слоя убежища. Третий слой состоит непосредственно из волокон мицелия. Он позволяет сформировать жесткие стены и препятствует движению микроорганизмов внутрь и наружу. Мицелий будет генетически модифицирован так, чтобы не иметь возможности расти за пределами убежища.

Мицелий предполагается использовать также для освещения, очистки воды, регуляции режима влажности и "само починки".

Экспедиции будет достаточно взять небольшое количество грибных волокон в сухом виде и запустить их рост с помощью воды.

Теги: #луна #космос #грибы #nasa #марс
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